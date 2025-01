Fest alle zwölf Jahre Millionen kommen in Indien zum weltgrößten Pilgerfest

Prayagraj - Zum Auftakt des weltweit größten Pilgerfests haben sich im Norden Indiens Millionen von Menschen an den Ufern des Ganges versammelt. Etwa 15 Millionen hinduistische Pilger seien am ersten Hauptbadetag der Maha Kumbh Mela 2025 am Zusammenfluss des Ganges mit dem ebenfalls als heilig verehrten Fluss Jamuna ins Wasser gestiegen, schrieb der Regierungschef des Bundesstaats Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, auf der Plattform X. Er schätzt, dass das mehr als sechs Wochen lange Festival diesmal bis zu 400 Millionen Menschen anziehen wird – was ein Rekord wäre.