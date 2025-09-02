Fernwasserversorgung: Viel Geld für Talsperrensanierung nötig

Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer Fernwasserversorgung geht bei der Sanierung der landeseigenen Talsperren von einem Finanzbedarf von rund 200 Millionen Euro in den nächsten fünf Jahren aus. Die Talsperren im Freistaat seien im Schnitt mehr als 50 Jahre alt, sagte Geschäftsführer Thomas Dirkes in Erfurt. Damit nehme der Sanierungsbedarf zu. Mit einem kreditfinanzierten Finanzierungsmodell des Thüringer Umweltministeriums werde es möglich, in wichtige Teile der Talsperreninfrastruktur zu investieren. "Wir werden mehr bauen", so Dirkes. Die Thüringer Fernwasserversorgung betreut in Thüringen 126 Stauanlagen.