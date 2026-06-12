2031 könnte die Anlage in Betrieb gehen. Sie soll dem Flusswasser Wärme entziehen und ins Fernwärmenetz einspeisen, hieß es. Dazu entnehme die Pumpe dem Fluss etwa 2,5 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Das fließe dann etwa drei Grad kälter in die Elbe zurück. Für die Temperatur des Flusses insgesamt habe das keine Auswirkungen, hieß es.