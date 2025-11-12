Die Stadt Sonneberg hatte die Enma (Energie & Objekt Management Nachhaltigkeit GmbH) aus Eitensheim – in der Nähe von Ingolstadt gelegen – beauftragt, ein Konzept zum Thema Fernwärme zu erarbeiten. Bereits im August dieses Jahres fand im Wolkenrasen eine Informationsveranstaltung zur kommunalen Wärmeplanung statt. Die Bürger waren eingeladen, sich darüber zu informieren, wie die Stadt künftig ihre Wärmeversorgung klimaneutral und effizient gestalten will. Fachleute der Enma GmbH stellten erste Analysen vor – etwa zur Eignung von Wärmepumpen, Solarenergie und Holzheizungen.