Die Wärmeversorgung der Kreisstadt bekommt eine neue Heimat – zumindest organisatorisch. Der Stadtrat von Hildburghausen stimmt in seiner Sitzung am Dienstag der Gründung einer Wärmegesellschaft durch die Wohnungsgesellschaft mit Beteiligung der Stadt zu. Hintergrund ist die geplante Erweiterung und Umstellung der Wärmeversorgung, die mit dem Bau eines neuen Heizhauses an der Tongrube verbunden ist. Nach Angaben von Bürgermeister Patrick Hammerschmidt (Pro HBN) sollen die ersten Bauarbeiten schon bald losgehen. „Wir wollen die Baumaßnahmen dieses Jahr noch starten, damit wir unser Ziel erreichen, es Ende des kommenden Jahres ans Netz zu bringen“, sagt Hammerschmidt.