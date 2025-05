Jena (dpa/th) - Keine Heizung und kein warmes Wasser - 12.000 Haushalte in Jena müssen für knapp drei Tage ohne Fernwärmeversorgung auskommen. Nach Angaben der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck wird die Versorgung am Sonntag von 17.00 Uhr an bis Mittwoch 8.00 Uhr unterbrochen.