Leipzig - Mit dem Fahrplanwechsel erweitert die Deutsche Bahn ihr Angebot für Reisende in Mitteldeutschland, an der Ostseeküste, in der Altmark sowie auf Strecken nach Tschechien. Die Bahn reagiert damit auf die wachsende Nachfrage der Kunden, wie das Unternehmen mitteilte. Fahrgäste sollen von neuen Direktverbindungen und verbesserten Buchungsmöglichkeiten profitieren. Die wichtigsten Änderungen: