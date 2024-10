Leipzig - Mit dem Fahrplanwechsel baut die Deutsche Bahn ihre Verbindungen an die Ostsee und in die Schweiz aus. So ist etwa von Berlin über Stendal eine zusätzliche Verbindung über Nacht nach Zürich geplant, wie die Bahn mitteilte. Damit reagiere man auf die große Nachfrage nach Sitzwagen bei der bereits bestehenden Nachtzugverbindung, hieß es. Der neue Fahrplan gilt ab 15. Dezember 2024. Diese Änderungen soll es außerdem geben: