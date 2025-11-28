Fernsehstudios gibt es inzwischen wie Sand am Meer, doch Daniel Eberts Fernsehzimmer in Suhl ist etwas Besonderes, bietet einen Mix aus Studio, Kleinkunstbühne und Bar. Schon der Name verrät, dass es hier etwas intimer zugeht, die Gäste und Besucher sich wohlfühlen sollen und insgesamt zumeist eine Wohlfühlatmosphäre herrscht. Die Gäste sitzen auf Stühlen, Sesseln oder Sofas und verfolgen die Darbietungen und Gespräche auf der Bühne. Fast vergessen die Protagonisten vorn auf dem Podium, dass stets die Kameras laufen und alles live übertragen wird.