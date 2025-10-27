Was passiert in einem Dorf, in dem es längst keine Kneipe mehr gibt, keinen Bäcker, keinen Konsum… an einem trüben regenvollen Herbst-Wochenende? Es zeigt, dass es lebendig ist, voller Geschichte und Geschichten steckt. An diesem letzten Oktober-Wochenende präsentiert Altendambach, welch Potenzial in den Bewohnern schlummert, in den Mondputzern, wie die Nachbarn weiter unten die Altendambacher nennen, weil die so weit oben wohnen, dass sie den Mond fast putzen könnten.