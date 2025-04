Fernsehstars hautnah: Sperrmüll oder verborgener Schatz?

Gerade das ist die Konzeption hinter der Sendung „Bares für Rares“, die seit mittlerweile fast zwölf Jahren im ZDF über die Bildschirme flimmert und sich einen regelrechten Kultstatus erarbeitet hat – einschließlich der Experten und Händler, die hier auftreten. Zwei von denen gibt es am Wochenende in Thüringen live zu erleben: Händler Walter „Waldi“ Lehnertz – der mit seinen legendären „80-Euro-Geboten“ – und Gutachter Detlev Kümmel sind beim Antik-Markt „Antikes, Kunst und Krempel“ am 5. und 6. April auf Burg und Park Ohrdruf zu Gast.