Dafür verstieß er eigenen Angaben zufolge gegen eine Vereinbarung, die die beiden TV-Urgesteine demnach getroffen haben: "Wir hatten uns zwar geschworen, uns erst am offenen Grab des anderen wieder übereinander zu äußern. Aber zu Deinem 70. nichts zu sagen, fällt mir schwerer, als diesen Schwur zu brechen."