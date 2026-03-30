Köln - Die "Let's Dance"-Promis haben sich für die vierte Folge der RTL-Tanzshow zu echten Musik-Ikonen verwandelt. Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer stand als Phil Collins ("In The Air Tonight") auf der Bühne, Moderator Ross Antony als Lady Gaga ("Poker Face"). Madonnas Erfolg bewahrte das Model Betty Taube allerdings nicht davor, mit ihrem Tanzpartner Alexandru Ionel als letzte im Punkteranking zu stehen. Sie wird in der fünften Folge der 19. "Let's Dance"-Staffel nach Ostern deshalb nicht mehr dabei sein.