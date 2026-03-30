Statt eines langsamen Walzers präsentierte Heinicke in dieser Woche als Marilyn Monroe verkleidet gemeinsam mit Cseke einen Slowfox zu "I want to be loved by you". "Das ist echt voll schwer für mich, dieses Gefühl und diese Sinnlichkeit darzustellen", zeigte sich die 33-Jährige während der Proben skeptisch. Die Jury war nach dem Auftritt dann jedoch überzeugt von ihrer Leistung. "Du entwickelst dich sehr gut", lobte González. Dann gab es 23 Punkte - und die Möglichkeit für einen weiteren Auftritt.