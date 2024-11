Fernsehsendung Stefan Mross geht mit "Immer wieder sonntags" auf Tour

Auftakt ist am 4. März 2025 in Nürnberg. Gäste bei der Jubiläums-Tour werden Stars aus der Schlagerszene wie Nicole, Michael Holm, Claudia Jung und Joey Heindle sein. "Immer wieder sonntags" wird normalerweise auf einer Freiluftbühne im Europa-Park Rust nahe Freiburg produziert und im Sommer am Sonntagvormittag im Ersten ausgestrahlt. Regelmäßig schaut ein Millionenpublikum die Sendung.