Fernsehpreis Tatort-Stars und Otto mit Blauem Panther gewürdigt

München (dpa/lby) - Viel Lob für ein berühmtes "Tatort"-Duo, die Kaulitz-Zwillinge und den Meister des "Jodel-di-ho": Mit einer großen Gala ist der diesjährige bayerische Fernsehpreis gefeiert worden. Die meisten Preisträger des "Blauen Panthers" standen in diesem Jahr schon vorab fest: Die beiden Münchner "Tatort"-Ermittler Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl sind Ehrenpreisträger. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) lobte die beiden in seiner Laudatio als "Filmlegenden". Der Preis für die beliebteste Reality-Serie ging an Tom und Bill Kaulitz für ihre Serie "Kaulitz & Kaulitz". Der Komiker Otto Waalkes erhielt langanhaltenden Applaus vom Publikum. Seine Dankesrede läutete er dann mit dem Otto-typischen "Jodel-di-ho" ein. Ausgezeichnet wurde er für seine Dokumentation "Mein Name ist Otto".