Fernsehpreis: Dieter Nuhr über die Mühseligkeit seiner Arbeit

München (dpa/lby) - Der Kabarettist Dieter Nuhr findet seine Arbeit inzwischen mühseliger als früher. "Die meisten Menschen nehmen alles so furchtbar ernst. Und wenn man Witze macht, dann muss man sich dafür entschuldigen nachher", sagte der 63-Jährige beim Bayerischen Fernsehpreis in München, wo er mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet werden sollte. Viele Menschen entschuldigten sich für Witze, die sie vor zehn Jahren gemacht hätten. "Ich finde das vollständig albern", bekannte Nuhr. Ästhetische Kriterien änderten sich und das sei meistens auch gut so. Er habe keine Lust, darüber nachzudenken, ob er vor zehn Jahren was richtig gemacht habe oder nicht. "Das wäre mir zu humorlos."