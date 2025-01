An die Folge aus dem Jahr 1998 mit der Band "Echt" als Gast erinnert sie sich besonders. "Sie haben eine kleine Sequenz gespielt und das war damals super für mich", sagt die 40-Jährige, die zu der Zeit Fan der Teenagerband war. Die Arbeit an der Seite ihres Vaters schätzt sie als "ein großes Privileg", auch weil sie so ihre wirkliche Familie am Set mit dabeihatte.