Fernsehkrimi "Verblendung": Stuttgarter "Tatort" ist packendes Popcorn-TV

Der SWR-Krimi steigt direkt ein in die Spannung. Denn statt in einem gemütlichen Kinoabend landet Sebastian Bootz in einem Alptraum: eine Geiselnahme, zwei ideologisch verblendete und bis an die Zähne bewaffnete Täter, ein Toter, später weitere, Sprengstoff und ein Rennen gegen die Zeit.