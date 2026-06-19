Im neuen Film will Karow ihn nun aufspüren, um mit Hilfe früherer Ermittlungen einem mutmaßlichen Serienmörder auf die Spur zu kommen. Die Dreharbeiten zur neuen Folge "Zwei minus Eins gleich Null" hätten Mitte Juni begonnen und sollen bis Mitte Juli dauern, wie der rbb weiter mitteilte.