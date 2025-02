Bad Vilbel - Der Münchener Sterne- und Fernsehkoch Ali Güngörmüs zieht bei Respektlosigkeit in seinem Restaurant eine rote Linie. "Einmal habe ich tatsächlich eine Frau aus meinem Restaurant verwiesen, weil sie sich meinen Mitarbeitern gegenüber schlecht benommen hatte", sagte der 48-Jährige in der Sendung "Silvia am Sonntag" von Hit Radio FFH. "Gott sei Dank habe ich immer noch das Hausrecht."