Aber: Jeder Gast hat seine Rolle im "Wetten, dass..?"-Kosmos. Cruise ist der internationale Superstar, Stumph der solide deutsche Promi-Mittelbau, Tokio Hotel der Musik-Act, der das Gekreische in die Halle bringt - so wie einst Take That 1996 in Düsseldorf oder Michael Jackson 1995 in Duisburg. "Wetten, dass..?", das war eine Art überproduzierte Nummernrevue.

Der Klebstoff in dieser wilden Mischung war Gottschalk - die Inkarnation der mittlerweile etwas abgewohnten Vokabel "Lagerfeuer". Sehr selbstverständlich bewegte er sich zwischen Super-Promis und Super-Normalos mit ungewöhnlichen Alltagshobbys hin und her. 2006 tritt etwa ein Mann an, der wahnsinnig gut Tischfußball spielen kann - und daher glaubt, mit der Mini-Kugel einen Bundesliga-Torwart bezwingen zu können.

Ein bisschen Hollywood, ein bisschen Sumo

Von Tom Cruise, der nicht gerade wirkt, als wäre es sein Lebenstraum gewesen, an einem Samstagabend in einer Halle in Sachsen-Anhalt zu sitzen, lässt sich Gottschalk keine Sekunde irritieren. "Du bist werdender Vater. Bereitest du dich schon auf diese Rolle vor?", will Gottschalk recht beiläufig von ihm wissen. "Schwangerschaftsgymnastik?" Cruise lacht etwas gequält. Zuvor hatte Gottschalk noch sehr betont, wie verdammt schwer es doch gewesen sei, diesen Superstar zu bekommen.

Die Show ist dadurch zugleich bizarr staatstragend und vollkommen abseitig. Plötzlich erscheint Armin Rohde in einem Sumo-Ringer-Kostüm mit knappem Lendenschurz auf der Bühne, weil er seine Wette (die mit dem Tischfußball) verloren hat. Warum dieses Outfit genau, bleibt latent rätselhaft ("Wir wissen, dass du dem Asiatischen zugeneigt bist"). Gottschalk erklärt es einfach: "Wir sind da ja keine Philosophie-Sendung."

Der heute 76-Jährige war nicht nur der Mann, der all das zusammenhielt. Er war auch derjenige, der sich alles erlauben durfte - zumindest schien es so. Gottschalks forsche Art gehörte ebenso zu "Wetten, dass..?" wie das Kultur-Genre der Bagger-Wette, die große Couch und die politische Lokalprominenz in der ersten Reihe.

Sprüche aus einer anderen Zeit

Manche Sprüche, die damals dazu gehörten, dürften heute für hochgezogene Augenbrauen sorgen. 2006 wetten zwei Schülerinnen, alle ihre Klassenkameraden an einem Kussabdruck erkennen zu können. Was macht Gottschalk? Er fragt: "Habt ihr immer nur theoretisch geübt oder gab es auch einen praktischen Teil?" Kurz darauf folgt dieser Gag: "Wenn sich ein Junge früher geschminkt hat, hat er später Probleme gehabt. Heute kannst du immer noch Rockstar werden. Oder, wenn du großes Glück hast, Kanzlerin."

Ebenso legendär war, wie beiläufig Gottschalk seine Sendezeit überzog. Damals wird ihm das ausgerechnet bei Gästen bewusst, von denen man doch noch etwas mehr hätte hören wollen - Tom und Bill Kaulitz.

"Ich wollte euch auf die Couch nehmen", sagt Gottschalk, nachdem die beiden mit ihrer Band Tokio Hotel aufgetreten sind. Aber nun hänge man "ne Viertelstunde" hinterher.

In ein paar Tagen holen sich Bill und Tom Kaulitz die Couch zurück. Diesmal gehört sie ihnen.