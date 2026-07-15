Fernsehgeschichte Film "Was haben wir gelacht" - Schockierendes Zeitdokument

Humor ist Macht

Davon erzählen - neben Schweins, die mit "RTL Samstag Nacht" ihren Durchbruch hatte, und Böttinger - die Schauspielerin und Kabarettistin Maren Kroymann und die Komikerinnen Gaby Köster und Hella von Sinnen. Sie alle erinnern sich daran, wie es war, in einer männerdominierten Branche für die Sichtbarkeit von Frauen zu kämpfen und für weiblichen Humor. Denn Humor, das stellten sie alle fest, bedeutet Macht. Wer entscheidet, worüber gelacht wird, hat die Deutungshoheit.