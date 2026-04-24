Fernsehgeschichte Die 8 besten "Tatort"-Krimis - laut Grimme-Preis

2002: "Tatort: Im freien Fall" (BR)

Der Film (Erstausstrahlung am 4. November 2001) ist Kunstfälscher-Krimi, Gewissens-Drama und Liebesfilm in einem. Kommissar Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) fiel hier völlig aus seiner Rolle. Der Ermittler verliebt sich und taumelt durch ein märchenhaft ausgeleuchtetes München, bevor die Realität ihn wieder einholt. Der Drehbuchautor Alexander Adolph bekam besonders viel Lob für seine vielschichtige Arbeit. Regie führte Jobst Oetzmann.

1993: "Tatort: Kinderspiel" (ORF)

In dem Wien-Krimi (TV-Premiere am 16. August 1992) erschüttert eine Serie von Raubüberfällen die Stadt. Eine Bande nicht strafmündiger Kinder terrorisiert ältere Frauen. Inspektorin Susanne Kern (Sylvia Haider) wird bei einem Einsatz im Prater von einem der Jungen mit einer Spritze attackiert. Die Inspektoren Fichtl und Hollocher (Michael Janisch und Michael Bukowsky) versuchen die Drahtzieher hinter den organisierten Kinderbanden zu finden. Regie führte Oliver Hirschbiegel ("Der Untergang") nach einem Drehbuch von Peter Zingler.

1989: "Tatort: Moltke" (WDR)

In diesem Krimi, der am 28. Dezember 1988 seine TV-Premiere hatte, hat Dieter Bohlen eine Gastrolle und singt auch seinen Blue-System-Song "Silent Water".

Der Krimi mit Götz George als Horst Schimanski und Eberhard Feik als Christian Thanner (Drehbuch: Axel Götz, Jan Hinter, Thomas Wesskamp; Regie: Hajo Gies) dreht sich um einen lange zurückliegenden Bankraub. 1978 wurde dabei einer der Täter schwer verletzt und vom Anführer der Bande in der Bank exekutiert.

Es war das erste Mal, dass die "zum ARD-Programm gehörenden Krimireihe "Tatort"" als "preiswürdig erachtet wurde", wie es die Nachrichtenagentur dpa 1989 formulierte. Den "Tatort" gibt es seit 1970, den Grimme-Preis seit 1964.