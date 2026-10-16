Fernsehfilm Drama "Neues Land" zwischen Transformation und Tragödie

"Wir haben damals alle von der Kohle gelebt hier. Es war dreckig, und es war hart, aber wir haben das Beste daraus gemacht. Und dann kam die Wende. Und das war alles nichts mehr wert. Und dann war's vorbei mit der Kohle und deine Mutti ist daran zerbrochen. Und jetzt kommst du und nimmst uns auch noch den See", sagt Walter Sedlitz zu seiner Tochter. Er fürchtet inzwischen auch die Aufdeckung eines lange verdrängten Familiengeheimnisses, das auch Maras Vater (Ronald Zehrfeld) wie seinen Augapfel gehütet hat.