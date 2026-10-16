Fernsehfilm Drama "Neues Land" zwischen Transformation und Tragödie

Magdeburg - Es ist die perfekte Urlaubskulisse: tiefblaues Wasser, Strände, Marinas und weiße Boote im Sonnenlicht. An den Ufern gibt es neu gebaute Hotels und Menschen, die unter großen Schirmen sitzen und sich nach Ruhe und Erholung sehnen. Doch da sind auch Maschendrahtzäune, die ein gefährliches Sperrgebiet abgrenzen. Schilder, die vor Lebensgefahr warnen, rot gefärbtes Wasser und Risse in Wänden. Und da ist das kleine Neukirch, dessen Bürgermeister Walter Sedlitz (Jörg Schüttauf) gefährlich optimistisch zwischen Tourismus-Boom, Ignoranz und heiler Welt wandelt. Wo einst Braunkohlebagger wühlten, hat sich die Region längst neu erfunden. Doch zu welchem Preis?