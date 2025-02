Veitshöchheim - Keine zwei Tage vor dem Öffnen der Wahllokale für die Bundestagswahl lesen die fränkischen Narren der Politik die Leviten. Zur Kultsendung "Fastnacht in Franken" des Bayerischen Rundfunks, live aus den Mainfrankensälen in Veitshöchheim, haben sich am Freitag (19.00 Uhr) neben Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zahlreiche Kabinettsmitglieder angesagt.