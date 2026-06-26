München (dpa/lby) - Für den Münchner "Tatort" bricht eine neue Ära an: An diesem Freitag (20.15 Uhr) feiert die Episode "Zwischenwelten" Premiere beim Filmfest München. Es ist der erste Fall für die Schauspieler Carlo Ljubek und Ferdinand Hofer als neues Ermittlerteam - und der erste Fall seit Jahrzehnten ohne Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec, die als Hauptkommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr in den Ruhestand gegangen sind.
Fernseher "Tatort" mit Carlo Ljubek und Ferdinand Hofer hat Premiere
dpa 26.06.2026 - 03:30 Uhr