Fernseher "Tatort" mit Carlo Ljubek und Ferdinand Hofer hat Premiere

München (dpa/lby) - Für den Münchner "Tatort" bricht eine neue Ära an: An diesem Freitag (20.15 Uhr) feiert die Episode "Zwischenwelten" Premiere beim Filmfest München. Es ist der erste Fall für die Schauspieler Carlo Ljubek und Ferdinand Hofer als neues Ermittlerteam - und der erste Fall seit Jahrzehnten ohne Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec, die als Hauptkommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr in den Ruhestand gegangen sind.