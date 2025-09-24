Fernsehen: ZDF-Silvesterparty zieht von Berlin nach Hamburg

"Hamburg ist Deutschlands Tor zur Welt und eine Stadt der Begegnungen. Wir freuen uns, dass die ZDF-Silvestershow zum ersten Mal aus der Hansestadt an der Elbe gesendet wird", sagte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) der ZDF-Mitteilung zufolge. Die HafenCity spiegelt unsere maritime Tradition wider und steht zugleich für Weltoffenheit und Modernität – ein perfekter Ort, um gemeinsam das Neue Jahr zu begrüßen."