Fernsehen Wie "Bergretterin" Luise Bähr mit minus 20 Grad umgeht

"Da gibt es bei den Dreharbeiten zum Glück unzählige Gelegenheiten. Zu meinen Favoriten gehören auf jeden Fall die Tauflüge am Helikopter. Nur durch einen Gurt und ein Seil gesichert am Helikopter in atemberaubender Höhe durch die Luft zu gleiten, ist ein unbeschreibliches Gefühl." Das bereite ihr immer aufs Neue Wonneschauer, sei aber auch eiskalt, so Bähr. "Im Winter muss man sich dafür im Gesicht dick mit Fettcreme einschmieren, um keine Erfrierungen zu erleiden."