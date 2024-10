Köln - Reality-Star Leyla Lahouar ("Der Bachelor") hat in diesem Jahr die Fernsehshow "Promi Big Brother" gewonnen. Das Publikum wählte die 28-Jährige in der Nacht zum Dienstag zum Sieger. "Das kann doch nicht wahr sein. Das kann ich ja gar nicht glauben", war Lahouars erste Reaktion auf ihren Triumph in der Livesendung.