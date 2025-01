Fernsehen Vom Mauerfall zur Loveparade: Die neue Staffel "Der Palast"

"Ein einzigartiges Haus"

Jeanette Hain ("Babylon Berlin") ist erneut als Regina Feldmann zu sehen - ihre Rolle erforderte enormes Training. "Wie schon in der ersten Staffel hatte ich das große Glück, weiter von Alexandra Georgieva, der Ballettdirektorin des Friedrichstadtpalastes, lernen zu dürfen", so Hain in einem ZDF-Interview. "Alexandra verkörpert für mich den Herzschlag dieses einzigartigen Hauses. Sie ist ein Feuerwerk an Kreativität, Kraft und Ausdauer. Du spürst im Umgang mit allen Abteilungen des Hauses ihre große Sensibilität und Menschlichkeit, ihren Humor und ihre Beharrlichkeit."