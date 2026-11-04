Fernsehen "Vibes" - Motsi Mabuse und die Solidarität unter Frauen

In der Show soll es für die Kandidatinnen vor allem darum gehen, neue Blickwinkel einzunehmen, ihre Komfortzone zu verlassen, neuen Mut zu fassen - vielleicht auch für neue Lebensmodelle. "Sie setzen sich mit ihrem Körper und ihrem Selbstbild auseinander, mit Sexualität und Sinnlichkeit, Wut und Scham, Beziehungen und persönlichen Grenzen", heißt es in der Ankündigung der Sendung.

"Sie sprechen über Dinge, die oft lieber verschwiegen werden, und machen Erfahrungen, die neue Perspektiven eröffnen können. Vor allem aber geht es um die Frage: Was passiert, wenn die Frauen aufhören, sich selbst zurückzuhalten."

Rein weibliches Team

Entwickelt und produziert worden ist das Ganze von einem ausschließlich weiblichen Team. "Ich glaube, das ist sogar eines der ersten Formate überhaupt, an dem nur Frauen beteiligt waren: Kamerateam, absolutely everything. Und das war tatsächlich entspannter. Das war so eine entspannte Stimmung voller Care", sagte Mabuse der dpa. "Das war mir auch wichtig. Ich habe zu den Produzenten und dem Team von WDR und ARD gesagt, wir haben die Verpflichtung, uns zu kümmern. Wir sind die Ersten, die sowas machen. Wie wollen wir damit umgehen? Ich will, dass die Frauen respektvoll aus dieser Sendung rauskommen, dass sie mit Würde da rausgehen."