Lindau - Wenn am Bodensee die Polizei zu einem Tatort kommt, ist einer immer schon da: Robert Anders. Auch in der dritten Folge der ZDF-Reihe "Der Kommissar und der See" ist der sympathische Ruheständler den Ermittlern meist einen Schritt voraus - ganz unabsichtlich natürlich. Dieses Mal ist er "In besseren Kreisen" unterwegs - so der Untertitel der Folge, die am Montag, 9. Dezember, um 20.15 Uhr linear zu sehen und in der Mediathek abrufbar ist.