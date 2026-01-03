Fernsehen und Streaming Worauf sich Streaming-Fans 2026 freuen können

Wie der Titel schon verrät, dreht sich das Prequel um die Anfänge des jungen Sherlock Holmes (Hero Fiennes Tiffin), der in Oxford einen mysteriösen Mordfall lösen muss. Im Trailer ist zu sehen, wie er seinen späteren Erzfeind James Moriarty (Dónal Finn) kennenlernt. Mit dabei ist Oscar-Preisträger Colin Firth ("The King's Speech").

"Oderbruch" - Staffel 2 (ARD)

Mit der Mystery-Thriller-Serie "Oderbruch" rund um eine brutale Mordserie und die Enttarnung eines Vampir-Ordens landete die ARD Anfang 2024 einen Hit. Nun soll ab Februar die zweite Staffel laufen.

Geplant sind sechs Episoden á 45 Minuten, die düsterer und mysteriöser werden sollen. Mit zum Cast gehören unter anderem wieder Lucas Gregorowicz ("Polizeiruf 110") und Karoline Schuch ("Die zweite Welle").

"Euphoria" - Staffel 3 (Sky und HBO Max)

Vier Jahre sind seit der zweiten Staffel von "Euphoria" vergangen, nun kommt die gehypte, düstere Teenie-Serie mit neuen Folgen im April zurück. Ihre Hauptdarsteller Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer und Jacob Elordi sind mittlerweile zu Hollywood-Stars herangewachsen. Für "Euphoria" schlüpfen sie wieder in ihre alten Rollen - allerdings soll die Handlung einen Zeitsprung von etwa fünf Jahren machen.

Die US-amerikanische Serie von Sam Levinson dreht sich um die Probleme von Highschool-Schülern, darunter die drogensüchtige Jugendliche Rue (Zendaya) oder der zu Gewaltausbrüchen neigende Nate (Elordi). Auch Colman Domingo gehört wieder mit zum Cast, der spanische Popstar Rosalía spielt erstmals mit. Die dritte Staffel läuft beim Sky-Streamingdienst Wow und soll zudem beim neuen Streaminganbieter HBO Max starten.

"Bridgerton" - Staffel 4 (Netflix)

Die heiße Historien-Romanze "Bridgerton" gehört zu den Aushängeschildern von Netflix. Am 29. Januar startet die vierte Staffel beim Streaminganbieter - wie schon bei der Vorgängerstaffel wird sie wieder in zwei Teilen gezeigt. Der zweite Part soll dann am 26. Februar laufen.

Dieses Mal drehen sich die Folgen um die Lovestory des zweitältesten Bridgerton-Sprösslings Benedict (Luke Thompson), der sich auf einem Maskenball in eine mysteriöse Lady verliebt.

Mit einem Teaser gab Netflix vor einigen Monaten schon einen Vorgeschmack auf die schicksalsträchtige Szene - zur Freude vieler Fans. Die von Chris Van Dusen geschaffene und von Shonda Rhimes produzierte Serie basiert auf einer Romanreihe und spielt in einem fiktiven London des 19. Jahrhunderts.

"Ted Lasso" - Staffel 4 (Apple TV)

Er ist der wohl coolste Fußballtrainer, den man sich wünschen kann. Mit Herz, Leidenschaft und sehr ungewöhnlichen Methoden spornt Ted Lasso sein Team zu Höchstleistungen an. Die Comedy-Serie auf Apple TV+ bietet eine vergnügliche Geschichte, großartige Charaktere, umwerfenden Wortwitz (vor allem im englischen Original) und ein wunderbares Ensemble.

Jason Sudeikis spielt den Football-Trainer Ted aus den USA, der in England einen Fußballclub trainieren soll. Die Hoffnung dahinter: dass er den Verein abwirtschaftet, weil er von Fußball kaum eine Ahnung hat. Hinter dem perfiden Plan steckt Rebecca Welton (wunderbar: Hannah Waddingham), die sich damit an ihrem Ex-Mann rächen will.

Eigentlich sollte nach drei Staffeln Schluss sein, doch dann kündigte Apple eine Fortsetzung an, die wohl 2026 starten soll. In Staffel vier wartet auf Ted eine besondere Herausforderung: Er soll eine Frauenmannschaft trainieren.

"Club der roten Bänder - Die neue Generation" (RTL+)

Für "Maxton Hall"-Sweetheart Damian Hardung war "Der Club der roten Bänder" vor rund zehn Jahren ein Sprungbrett zum Ruhm. In der Serie spielte er den krebskranken Jonas, der sich mit anderen Jugendlichen in einer Klinik anfreundet. Gemeinsam trotzen sie ihren schweren Krankheiten von Magersucht über ein Koma bis hin zu Krebs. Drei Staffeln und ein Kinofilm als Vorgeschichte wurden gedreht und begeisterten mit einer emotionalen und gleichzeitig amüsanten Erzählweise.

2026 wird die Geschichte fort erzählt mit der Serie "Club der roten Bänder - Die neue Generation". Es werde geweint, gelacht, es werde berührend und lustig, spannend und lebhaft, versprechen die jungen Darstellerinnen und Darsteller, darunter Yoran Leicher ("Mädchen Mädchen"), Mariama Jobe ("Die drei !!!") und Jona Levin Nicolai ("Kein Wort").