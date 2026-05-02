Aurich/Berlin - Rückblick ins Jahr 2020: Touristen dürfen sich während der Corona-Pandemie nicht in Ostfriesland aufhalten, dem Einsatzbereich von TV-Kommissarin Ann Kathrin Klaasen im ZDF-Krimi "Ostfriesensturm". Doch ausgerechnet ein verbliebener Urlauber wird ermordet aufgefunden - er wurde entmannt und es wurde ihm das Genital in den Mund gesteckt. Zuvor war das Opfer mit einem präzisen Stich in den Nacken getötet worden. Und zeitnah werden zwei weitere Männer ebenfalls so grausam umgebracht, einer im Zoo, einer an der Küste.