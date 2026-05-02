Doch mitten in diesem Gespräch von Weller und Klassen kommt die Besonderheit dieser Krimireihe zum Tragen: Die Hauptfigur Klaasen hat häufiger mal Visionen, die sie Motive und Zusammenhänge spüren lassen, die den Kollegen fremd bleiben. Sie erlebt nun nach, wie das dritte Opfer ermordet wurde.

Dabei wird sie beobachtet und belauscht von einem unbekannten Mann - und die Geschichte erhält eine Wendung, mit der so nicht zu rechnen war.