Fernsehen und Streaming Der Boom von Trash-TV: Immer neue Shows und eine große Frage

Berlin - Für Freunde von Trash-TV beginnt in den nächsten Wochen die Hochsaison. RTLzwei zum Beispiel hat für einen Klassiker wieder eine bunte Truppe zusammengestellt: Der TV-Haudegen Martin Semmelrogge wird in der neuen Staffel von "Kampf der Realitystars" genauso um 50.000 Euro Preisgeld kämpfen wie die Ex-Erotikdarstellerin und frühere FDP-Lokalpolitikerin Annina Semmelhaack sowie der "Make Love, Fake Love"-Gigolo Dennis Lodi, die Dschungelcamperin Linda Nobat, das Reality-Urgestein Frank Fussbroich, sowie 17 andere Stars und Sternchen. Auftakt ist bei RTL+ am 30. April, und bei RTLzwei am 7. Mai.