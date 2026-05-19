Fernsehen und Musik: Tote Hosen-Doku bringt Überraschung - Campino nochmal Vater

"Müssen das Leben immer so nehmen, wie es kommt"

In einer Gesprächsrunde nach der Premiere in Mainz sagte Campino: "Es ist vielleicht der schönste Beweis, den man haben kann, dass das Leben sich was anderes überlegt als du." Man könne Pläne machen, wie man wolle und plötzlich sei doch alles anders. "Und ich glaube, ein Kind zu kriegen, ist dann wohl die schönste Umkehrung", sagte Campino weiter. "Wir müssen das Leben immer so nehmen, wie es kommt, und insofern sehe ich mich jetzt gerade wieder selber Autos über den Teppich schieben und ich fühle mich gut dabei."