In diesem Moment bremste den Angaben zufolge der 23 Jahre alte Fahrer des Sattelschleppers ab und der Transporter krachte in den Auflieger. Gaedt wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Über mögliche Verletzungen gab es vonseiten der Polizei keine Auskunft. In einem "Bild"-Bericht ist von schweren Prellungen die Rede.