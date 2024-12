Fernsehen TV-Kultstar in den 90er Jahren: Hermes Phettberg gestorben

Phettberg beschrieb sich selbst als "Publizist und Elender in Wien". In der Dokumentation "Der Papst ist kein Jeansboy" wird sein Elend überdeutlich. Da schlurft 2011 ein buckeliger, ungepflegter Mann in einer chaotischen Wohnung durchs Bild, greift nach den seit 30 Jahren im Wohnzimmer hängenden Handschellen. Einer der vielen Hinweise auf das zentrale Ringen in seinem Leben. "Ich komme eigentlich von der Sexualität her", sagte der bekennende Masochist, der mit seinen Äußerungen gern seine Gäste im Fernsehen befremdete oder amüsierte.