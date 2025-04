Berchtesgaden - Der erfolgreiche Tiktoker Helge Mark Lodder spielt jetzt in der quotenstarken ZDF-Reihe "Lena Lorenz" über die Abenteuer einer Hebamme mit. Der 30-jährige Schauspieler wurde auf Tiktok mit seinen Parodien etwa von Heidi Klum oder Thomas Gottschalk bekannt und hat dort 1,4 Millionen Follower. Dabei erleichtert ihm sein androgyner Look, abwechselnd in männliche und weibliche Rollen zu schlüpfen.