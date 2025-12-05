Fernsehen Thomas Gottschalks große TV-Momente

Köln - Nach Jahrzehnten als Showmaster, Talkshow-Host und Schauspieler verabschiedet sich der an Krebs erkrankte Thomas Gottschalk von der großen Fernsehbühne. Ein Rückblick auf einige bedeutende Momente seiner Karriere.
Mit «Wetten, dass..?» wurde Thomas Gottschalk zur Legende des deutschen Fernsehens - doch es waren nicht die einzigen Momente in der langen Karriere des Showmasters.
Köln - Nach Jahrzehnten als Showmaster, Talkshow-Host und Schauspieler verabschiedet sich der an Krebs erkrankte Thomas Gottschalk von der großen Fernsehbühne. Ein Rückblick auf einige bedeutende Momente seiner Karriere.
Nach der Werbung weiterlesen
Seine Anfänge macht Gottschalk im Radio. Im Bayerischen Rundfunk moderiert er von 1977 bis 1979 die Musiksendung "Pop nach acht", danach bis 1982 als "Szene" und "Pop-Stop" auch im Fernsehen.
Schon vor "Wetten, dass..?"-Zeiten startet Gottschalk als Schauspieler durch. Zunächst im Kino, später dann auch im Fernsehen erweisen sich die Filme der "Supernasen"-Reihe als großer Hit. An der Seite von Mike Krüger spielt er von 1982 bis 1985 in vier Filmen mit.
Im September 1987 führt Gottschalk im ZDF erstmals durch "Wetten, dass...?" - und zementiert mit der Zeit seinen Status als einer der größten deutschen Showmaster. Seine erste Amtszeit als Moderator dauert bis 1992.
Eine Wette von 1988 sollte sich als historisch herausstellen: Der Satiriker Bernd Fritz gab unter anderem Namen vor, die Farbe von Buntstiften allein am Geschmack zu kennen. Tatsächlich schaute er unter der Brille durch, wie der damalige "Titanic"-Chefredakteur nach der Wette gegenüber einem verdutzten Thomas Gottschalk zugab.
Ab 1990 moderierte Gottschalk bei RTL die "Gottschalk Late Night". 1995 wurde er von Sat.1 abgeworben. Der Sender setzte im Programm dann auf gleich zwei Entertainer: Harald Schmidt ging im gleichen Jahr erstmals mit "Die Harald Schmidt Show" auf Sendung, Gottschalk sollte mit "Gottschalks Hausparty" punkten. Während Schmidt damit seine jahrzehntelange Karriere als Talkmaster startete, stellte Sat.1 Gottschalks Sendung nach zwei Jahren wieder ein.
"Wetten, dass..?" moderierte Gottschalk im ZDF währenddessen weiter. Dafür kamen selbst die ganz großen Stars aus den USA nach Deutschland. Michael Jackson etwa trat 1995 in Frankfurt live auf, auch Gottschalk kam damals mit dem "King of Pop" ins Gespräch.
Bei seiner ersten "Wetten, dass..?"-Show trat Gottschalk in die Fußstapfen von Sendungserfinder Frank Elstner, nach seinem kurzzeitigen Abschied folgte er 1994 nur zwei Jahre später wieder auf Wolfgang Lippert. Mit allen dreien trat er 1996 gemeinsam zur 100. Jubiläumsausgabe auf.
Nicht nur Menschen nahmen auf Gottschalks übergroßer Couch Platz. Aus der langjährigen ZDF-Serie "Unser Charly" war in der "Wetten, dass..?-Weihnachtsausgabe 1996 etwa ein Schimpanse zu Gast.
Das ein oder andere Mal zeigte Gottschalk auch selbst Einsatz. Von Schauspielerin Liz Hurley und ihrem damaligen Partner Hugh Grant ließ er sich 1999 schmerzhaft Haar von den Beinen abziehen.
Zu Gottschalks Aufgaben als Moderator gehörte es auch, die Stargäste auf ihren Job als Wettpaten vorzubereiten. Selbst Hollywood-Größen wie Angelina Jolie, die 2004 nach einer verlorenen Wette eine Schlange um die Schultern gelegt bekam, waren hautnah dabei.
Eines der Highlights jedes "Wetten, dass..?"-Jahres: Die Sommershows auf Mallorca, in denen Gottschalk sich gerne besonders pompös in weiß gekleidet zeigte. Natürlich durfte in der Stierkampfarena auch ein Bulle nicht fehlen.
Der Unfall von Samuel Koch bei "Wetten, dass..?" schockte 2010 nicht nur Gottschalk, sondern Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen. Der damals 23-Jährige hatte gewettet, mit Sprungstiefeln im Vorwärtssalto nacheinander fünf ihm entgegen fahrende Pkw zunehmender Größe überwinden zu können. Er stürzte dabei schwer und ist seitdem querschnittsgelähmt, Gottschalk und seine Co-Moderatorin Michelle Hunziker mussten die Sendung damals abbrechen.
2011 machte Gottschalk zum zweiten Mal als "Wetten, dass..?"-Moderator Schluss. Viele Gäste erwiesen ihm damals in Halle die vorerst letzte Ehre - wie sich später herausstellte, sollte es nicht sein letztes Mal als Moderator bleiben.
Im Januar 2012 ging Gottschalk im ARD-Vorabendprogramm mit "Gottschalk Live" auf Sendung - und das gleich viermal die Woche. Die Talkshow wurde aber nie zum erhofften Erfolg. Kein halbes Jahr später wurde die Sendung wegen zu geringer Quoten bereits wieder eingestellt.
Anlässlich seines 70. Geburtstags - mit einem Jahr Verspätung durch die Corona-Pandemie - kehrte Gottschalk 2021 noch ein drittes Mal zu "Wetten, dass..?" zurück. Im November 2023 wurde er in Offenburg zum allerletzten Mal verabschiedet - auf der Ladefläche des Fahrzeugs aus der bekannten Baggerwette.