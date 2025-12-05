Fernsehen Thomas Gottschalks große TV-Momente

Zu Gottschalks Aufgaben als Moderator gehörte es auch, die Stargäste auf ihren Job als Wettpaten vorzubereiten. Selbst Hollywood-Größen wie Angelina Jolie, die 2004 nach einer verlorenen Wette eine Schlange um die Schultern gelegt bekam, waren hautnah dabei.

Eines der Highlights jedes "Wetten, dass..?"-Jahres: Die Sommershows auf Mallorca, in denen Gottschalk sich gerne besonders pompös in weiß gekleidet zeigte. Natürlich durfte in der Stierkampfarena auch ein Bulle nicht fehlen.

Der Unfall von Samuel Koch bei "Wetten, dass..?" schockte 2010 nicht nur Gottschalk, sondern Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen. Der damals 23-Jährige hatte gewettet, mit Sprungstiefeln im Vorwärtssalto nacheinander fünf ihm entgegen fahrende Pkw zunehmender Größe überwinden zu können. Er stürzte dabei schwer und ist seitdem querschnittsgelähmt, Gottschalk und seine Co-Moderatorin Michelle Hunziker mussten die Sendung damals abbrechen.

2011 machte Gottschalk zum zweiten Mal als "Wetten, dass..?"-Moderator Schluss. Viele Gäste erwiesen ihm damals in Halle die vorerst letzte Ehre - wie sich später herausstellte, sollte es nicht sein letztes Mal als Moderator bleiben.

Im Januar 2012 ging Gottschalk im ARD-Vorabendprogramm mit "Gottschalk Live" auf Sendung - und das gleich viermal die Woche. Die Talkshow wurde aber nie zum erhofften Erfolg. Kein halbes Jahr später wurde die Sendung wegen zu geringer Quoten bereits wieder eingestellt.

Anlässlich seines 70. Geburtstags - mit einem Jahr Verspätung durch die Corona-Pandemie - kehrte Gottschalk 2021 noch ein drittes Mal zu "Wetten, dass..?" zurück. Im November 2023 wurde er in Offenburg zum allerletzten Mal verabschiedet - auf der Ladefläche des Fahrzeugs aus der bekannten Baggerwette.