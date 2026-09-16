Köln - Schlagersänger Ben Zucker und "Let's Dance"-Tänzerin Isabel Edvardsson sind als erste Promis in der neuen Staffel der ProSieben-Show "The Masked Singer" enttarnt worden. Zucker steckte in einer Art Michelin-Männchen-Kostüm aus voluminöser Luftpolsterfolie. Edvardsson hatte sich als Hundedame maskiert. Ihr Charakter trug den Namen "Emily Wau" und hatte - so die fiktive Hintergrundgeschichte - eine Vorliebe für hochwertige Mode. Beide bekamen nach ihren Auftritten aber zu wenige Stimmen und mussten daher ihre wahre Identität preisgeben.