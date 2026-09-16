Er sei zum Beispiel "Wasserträger" für die Musiker der Country-Band The BossHoss gewesen, ließ "Bubble" wissen. Die beiden BossHoss-Musiker Alec Völkel und Sascha Vollmer saßen im Rateteam der Show und gingen fieberhaft Bekanntschaften durch, die ihnen womöglich mal Wasser gereicht hatten. "Ich weiß, dass Mark Forster uns mal Zigaretten geholt hat bei der "Kurt Krömer Show"", erinnerte sich Alec Völkel. Da sei der noch Praktikant gewesen. "Aber da waren nicht Getränke!"