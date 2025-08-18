Fernsehen "Tatort"-Schauspieler Torsten Michaelis gestorben

"Schockiert und unbegreiflich", hieß es auf der Webseite seines Managements. "Du bist nicht mehr bei uns. Du warst doch gerade noch so glücklich und wir hatten noch so viel vor. In Dankbarkeit und zutiefst traurig." Das Management bat, die Privatsphäre der Familie zu respektieren. Zuvor hatten mehrere Medien über seinen Tod berichtet.