Fernsehen: Stefan Raab sucht als Juror deutschen ESC-Song

Die ARD hielt trotz der schlechten Platzierungen an der Teilnahme am seit 1956 bestehenden Wettbewerb fest. Die Quoten sprechen auch durchaus für die Ausstrahlung des ESC. In diesem Jahr schalteten rund acht Millionen TV-Zuschauer im Ersten und im ARD-Spartensender One zur Show im schwedischen Malmö ein. Diesmal war die Schmach für Deutschland nicht so groß - immerhin Platz 12. Rettet Raab 25 Jahre nach seinem eigenen ESC-Auftritt nun als Juror beim Vorentscheid Musik-Deutschland?

So schnitt Deutschland in den vergangenen Jahren ab

2024: Isaak mit "Always On The Run", Platz 12

2023: Lord Of The Lost mit "Blood & Glitter", Platz 26 (letzter Platz)

2022: Malik Harris mit "Rockstars", Platz 25 (letzter Platz)

2021: Jendrik mit "I Don't Feel Hate" - Platz 25 (vorletzter Platz)

2020: Ausfall wegen Corona; Ben Dolic ("Violent Thing") ohne Auftritt

2019: S!sters mit "Sister" - Platz 25 (vorletzter Platz)

2018: Michael Schulte mit "You Let Me Walk Alone" - Platz 4

2017: Levina mit "Perfect Life" - 25 (vorletzter Platz)

2016: Jamie-Lee mit "Ghost" - 26 (letzter Platz)

2015: Ann Sophie mit "Black Smoke" - 27 (letzter Platz)

2014: Elaiza mit "Is It Right" - Platz 18

2013: Cascada mit "Glorious" - Platz 21

2012: Roman Lob mit "Standing Still" - Platz 8

2011: Lena mit "Taken By A Stranger" - Platz 10

2010: Lena mit "Satellite" - Platz 1