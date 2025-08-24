Fernsehen Stefan Raab plant neue Show - mit Elton

Köln - Stefan Raab und Elton werden für eine neue RTL-Samstagabend-Show gemeinsam vor der Kamera stehen. Diese werde "Die Unzerquizbaren" heißen und soll zur Primetime ausgestrahlt werden, wie der Sender und Raab Entertainment mitteilten. Dabei trete "das unbezwingbare Entertainment-Team Stefan Raab und Elton" erstmals gemeinsam "zum ultimativen Quiz-Battle" gegen Kandidaten an, wie es weiter hieß. Im Finale gehe es um bis zu 100.000 Euro. Das neue Format soll im Winter im linearen TV (und vorab auf RTL+) Premiere feiern.