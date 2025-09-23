Fernsehen: Stefan Raab lässt die Muskeln spielen

Raab hat eine Reihe von körpergestählten Gästen in sein Studio eingeladen. Erwartet werden unter anderem der ehemalige deutsche Profi-Bodybuilder Markus Rühl und Lena Ramsteiner, Europameisterin im Bodybuilding. Zu ihnen gesellt sich "Bares für Wahres"-Moderator Horst Lichter, der in seiner Jugend ebenfalls aktiver Bodybuilder war. Und es kommen noch mehr Größen dieses Sports: "Das wird ganz stark!"