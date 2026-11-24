Ermittler Rogov legt sich früh auf den Täter fest

Der "Polizeiruf", der bereits am 7. November beim Filmfestival Cottbus Premiere feierte und im April und Mai in Frankfurt (Oder), Slubice und Berlin gedreht wurde, setzt dagegen auf eine klassische Tätersuche mit Ermittlern, deren Charaktere noch mehr Details, mehr Tiefe vertragen könnten. Bei den Filmen von der deutsch-polnischen Grenze rotieren die Ermittler, zuletzt blieb aber nur der androgyne Vincent Ross (André Kaczmarczyk) mit seiner Andersartigkeit in der brandenburgischen Fläche im Gedächtnis.

Ross, der vor allem im kontrastreichen Team mit dem leicht unterkühlten wie routinierten Ermittler Rogov hervorsticht, ist dieses Mal nicht dabei. Auch Rogov spielt bei den Ermittlungsarbeiten zum Fall "Stalking" eine eher untergeordnete Rolle, legt sich aber sehr früh fest: "Es ist immer der Ex." Behält er damit recht?