Slubice - Mehrere hundert Frauen werden jedes Jahr in Deutschland bei Femiziden getötet, Zigtausende zeigen Fälle von Stalking bei der Polizei an. Dazu gehört auch Masha Janko, eine junge Zoll-Mitarbeiterin, die brutal erdrosselt wird. Zuvor war sie noch mit einer Freundin und zwei Zoll-Kollegen Darts spielen, wie jede Woche, alles wie immer. Doch auf dem Heimweg wird sie überfallen und ermordet. Der neue "Polizeiruf 110 - Stalker", der am Sonntagabend ab 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt wird, widmet sich damit einem brandaktuellen und vieldiskutierten Thema.