Jörg darf noch einmal in die Prüfung

In der für ihn letzten Folge durfte Dahlmann noch einmal zu einer Prüfung antreten, an seiner Seite diesmal Sängerin Anna-Carina Woitschack (32). Die beiden mussten Sterne aus zwei Solarkabinen befreien, in die Schlangen hereingelassen werden sollten. Kaum schloss sich allerdings der Deckel, packte Anna-Carina die Angst - sie brach die Prüfung ab, indem sie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sagte.