Fernsehen Sommer, Südafrika und neue Regeln: Alles anders im Dschungel

Es ist das allererste Mal, dass das so gemacht wird, wie RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner bestätigt. Man habe die Regeln "quasi über den Haufen geworfen", sagt er der Deutschen Presse-Agentur. Wer wird dann über Wohl und Wehe der Promis entscheiden?

Wer entscheidet über das Schicksal der Promis, wenn nicht der Zuschauer?

"Manchmal entscheiden wir, manchmal überlassen wir den Stars die Entscheidungen und in der zweiten Woche gibt es sogar Prüfungen, in denen entschieden wird, wer im Camp bleiben darf, und wer die Heimreise antreten muss", erklärt Küttner. "Dadurch entwickelt sich eine völlig neue Dynamik, weil der vermeintliche Favorit auf die Krone jetzt durch seine Mitcamper direkt rausgewählt werden kann." Das klingt konfliktträchtig. Zugleich verspricht der RTL-Unterhaltungschef "das gute alte Dschungel-Gefühl".

Dafür sorgen dürfte auch das Personal, das in großen Teilen schon gezeigt hat, dass es Emotionen wecken kann - in jede Richtung. Kandidatin Daniela Büchner, Reality-Fachfrau ("Goodbye Deutschland! Die Auswanderer") und Witwe des ehemaligen Campers "Malle"-Jens Büchner, war 2020 zum Beispiel dafür berüchtigt, ziemlich schlechte Stimmung im Camp zu verbreiten. Damals bat sogar das Moderatoren-Duo das Publikum, ihm Büchner in den Dschungelprüfungen zu ersparen.

Flehend auf den Knien, mit angeschwollenen Adern

Sarah Knappik, als Model bekanntgeworden, wurde in ihrer Staffel 2011 von Schauspieler Mathieu Carrière im Zuge größter Verwerfungen auf Knien angefleht, freiwillig auszusteigen ("Sarah, bitte verlass uns!"). Ex-Fußballer Thorsten Legat wiederum redete sich in seiner Staffel 2016 regelmäßig in Rage und kündigte mit angeschwollenen Adern "Kasalla!" (rheinische Mundart für Krawall) an. Über Giulia Siegel (Staffel 2009) schreibt RTL in seiner Vorstellung: "Sie wurde bekannt für ihre Auseinandersetzungen mit anderen Kandidaten und ihren Zigarettenkonsum im Camp." Kurzum: Es dürfte zur Sache gehen.

Mit dabei ist auch wieder das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Jan Köppen sowie Dschungel-Mediziner Dr. Bob. "Ich war so aufgeregt, sie alle wiederzusehen, vor allem Giulia, weil es schon so lange her ist, mehr als 14 Jahre", sagt er. "Aber natürlich auch Thorsten."

Der Dschungel-Doktor, eigentlich gelernter Rettungssanitäter, gibt auch an, dass er sich an sämtliche Teilnehmer des "Legenden-Dschungels" noch gut habe erinnern können. Man muss ihm das glauben, er ist seit 2004 dabei. "Jeder Prominente, der in die Show kommt, bringt seine eigene, sehr individuelle Persönlichkeit mit", sagt er. "Oft ein schrulliger Stil, laut, leise, frech, schüchtern, besorgt und übermütig."

Da ist nichts hinzuzufügen. Mögen die Spiele beginnen.