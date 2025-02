Fernsehen So arbeitet Polizei in Wirklichkeit - die Miniserie "Spuren"

Sie untersuchen sogar Wildfallen

Das Geschehen lehnt sich an zwei echte Fälle im Südwesten an - den Morden an einer Joggerin aus Endingen und an einer Medizin-Studentin in Freiburg. Man versetzte die fiktive Handlung in den fiktiven 927-Seelen-Ort Buchingen im Stuttgarter Raum. "Wenn es wirklich ein Zufallstäter ist, dann wird es eine lange Strecke", seufzt Kramer als Chefin der "SOKO Sonntag" nach dem ersten Mord aus Erfahrung. Akribisch tragen die Ermittler Spuren zusammen, sichern Handykontakte, Aufnahmen von Wildfallen, DNA-Spuren. An Tag 7 geschieht ein zweiter Mord.