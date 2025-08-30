Der Rat seines Vaters für die Sendung ließ an Eindeutigkeit nichts vermissen, wie der 36-Jährige erzählt: "Er hat nur lachend gesagt: "Sieh zu, dass du schnell rausfliegst."" Was die Reaktion von Laschet senior angehe, gebe es eigentlich nichts zu befürchten, ist er sich sicher. "Das Format ist clever und unterhaltsam, und mein Vater vertraut darauf, dass ich das souverän mache. Es ist ja schließlich nicht meine erste Show." Joe Laschet machte schon bei der RTL-Show "Die Verräter" mit.